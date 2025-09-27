Club Go jeux et défis à vélo pour les ados Orbey

Club Go jeux et défis à vélo pour les ados

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11

Randonnée à VTT agrémentée de jeux et défis à faire en groupe de 3 ou 4 cyclistes, sur les sentiers de la station du Lac Blanc. Pour les 10 15 ans.

S’amuser sur les chemins de montagne au départ de la station du Lac Blanc, c’est possible !

Rendez vous 15h pour 1 heures 30 d’activités VTT au départ de la station du Lac blanc.

âge de 11 à 14 ans départ à 4 cyclistes

Programme

* les techniques de base du VTT

* Améliorer ton équilibre

* Effectuer tes premiers parcours

* Utiliser tes développements

* Franchir les pentes et passer des obstacles

* Relever le défi du concours dérapage dégommage

Equipements requis

VTT en bon état de fonctionnement, casque, Gants, vêtements longs, coupe vent, gourde fixée au VTT .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 17 04 92 luc.bedez@gmail.com

English :

Mountain bike ride with games and challenges for groups of 3 or 4 cyclists, on the trails of the Lac Blanc resort. For 10-15 year-olds.

German :

Mountainbike-Tour mit Spielen und Herausforderungen, die in Gruppen von 3 oder 4 Radfahrern auf den Wegen des Ferienortes Lac Blanc durchgeführt werden. Für 10- bis 15-Jährige.

Italiano :

Escursione in mountain bike con giochi e sfide per gruppi di 3 o 4 ciclisti, sui sentieri della stazione Lac Blanc. Per ragazzi di 10-15 anni.

Espanol :

Paseo en bicicleta de montaña con juegos y desafíos para grupos de 3 o 4 ciclistas, por los senderos de la estación del Lac Blanc. Para jóvenes de 10 a 15 años.

