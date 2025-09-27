Club Go jeux et défis à vélo pour les ados Orbey
Club Go jeux et défis à vélo pour les ados Orbey samedi 27 septembre 2025.
Club Go jeux et défis à vélo pour les ados
348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11
Randonnée à VTT agrémentée de jeux et défis à faire en groupe de 3 ou 4 cyclistes, sur les sentiers de la station du Lac Blanc. Pour les 10 15 ans.
S’amuser sur les chemins de montagne au départ de la station du Lac Blanc, c’est possible !
Rendez vous 15h pour 1 heures 30 d’activités VTT au départ de la station du Lac blanc.
âge de 11 à 14 ans départ à 4 cyclistes
Programme
* les techniques de base du VTT
* Améliorer ton équilibre
* Effectuer tes premiers parcours
* Utiliser tes développements
* Franchir les pentes et passer des obstacles
* Relever le défi du concours dérapage dégommage
Equipements requis
VTT en bon état de fonctionnement, casque, Gants, vêtements longs, coupe vent, gourde fixée au VTT .
348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 17 04 92 luc.bedez@gmail.com
English :
Mountain bike ride with games and challenges for groups of 3 or 4 cyclists, on the trails of the Lac Blanc resort. For 10-15 year-olds.
German :
Mountainbike-Tour mit Spielen und Herausforderungen, die in Gruppen von 3 oder 4 Radfahrern auf den Wegen des Ferienortes Lac Blanc durchgeführt werden. Für 10- bis 15-Jährige.
Italiano :
Escursione in mountain bike con giochi e sfide per gruppi di 3 o 4 ciclisti, sui sentieri della stazione Lac Blanc. Per ragazzi di 10-15 anni.
Espanol :
Paseo en bicicleta de montaña con juegos y desafíos para grupos de 3 o 4 ciclistas, por los senderos de la estación del Lac Blanc. Para jóvenes de 10 a 15 años.
L’événement Club Go jeux et défis à vélo pour les ados Orbey a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg