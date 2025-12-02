Club Guy and Roni avec l’Autralasian Dance Collective et Avec HIIIT et studio Boris Acket Boris Acket « Bad Nature » Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Sallet Jacques Audiberti Antibes

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Sallet Jacques Audiberti 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Début : Mardi 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02 21:45:00

2025-12-02

La curiosité est son moteur, et le monde son champs d’exploration. Dans Bad Nature, donné en première en France, le Club Guy & Roni ouvre un nouveau volet de son Human Odyssey .

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Sallet Jacques Audiberti 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : Club Guy and Roni avec l’Autralasian Dance Collective et Avec HIIIT et studio Boris Acket Boris Acket « Bad Nature »

Curiosity is their driving force, and the world their field of exploration. In Bad Nature, a French premiere, Club Guy & Roni open a new chapter in their ‘Human Odyssey’.

German :

Neugier ist ihr Antrieb und die Welt ihr Erkundungsfeld. In Bad Nature, das in Frankreich uraufgeführt wird, eröffnet der Club Guy & Roni einen neuen Teil seiner « Human Odyssey ».

Italiano :

La curiosità è la loro forza motrice e il mondo il loro campo di esplorazione. In Bad Nature, la prima francese, Club Guy & Roni aprono un nuovo capitolo della loro « Odissea umana ».

Espanol :

La curiosidad es su motor y el mundo su campo de exploración. En Bad Nature, el estreno francés, Club Guy & Roni abren un nuevo capítulo de su « Odisea humana ».

