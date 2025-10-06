Club HEC Détente : Conférence-cocktail « JAMES NORMAN HALL ET LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY » Cercle France-Amériques Paris

CONFÉRENCE-COCKTAIL : JAMES NORMAN HALL ET LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

James Norman Hall est un écrivain américain qui, lors d’une « Grande Guerre » traumatisante, connaît l’horreur des tranchées durant plusieurs mois avant une formation de pilote pour intégrer l’escadrille des volontaires américains «La Fayette », dont il est chargé d’en écrire l’histoire. Pour s’éloigner du « monde ancien », il débarque alors à Tahiti en 1920.

Hall parcourt les îles au gré des voiliers qui les relient. C’est avec l’aide de Charles Nordhoff que Hall s’empare alors d’une histoire jamais écrite : celle, à la fin du XVIII ème siècle, de la mutinerie à bord de la frégate HMS Bounty. Tout change pour eux ; les droits sont vendus à Hollywood et c’est la célébrité.

Le conférencier, Gonzague Aizier, est Commissaire en chef de la Marine, spécialisé dans les questions de droit de la mer.

Date : lundi 06 octobre 2025 à 18h30

Lieu : Cercle France-Amériques, 9 Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Inscription : sur le site de France-Amériques au tarif membre (25 €), en précisant à la ligne « Fonction » : « membre HEC »

Attention : les inscriptions seront ouvertes seulement un mois avant l’événement.

Conférencier : Gonzague Aizier

Prix : 25 € par participant

Correspondant : Alain Germillon (H71)

Début : 2025-10-06T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T21:00:00.000+02:00

Cercle France-Amériques 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris