Club HEC Détente : CONFÉRENCE DE FRANÇOIS MOLINS « 46 ANS AU SERVICE DE LA JUSTICE » Maison des polytechniciens Paris

Club HEC Détente : CONFÉRENCE DE FRANÇOIS MOLINS « 46 ANS AU SERVICE DE LA JUSTICE » Maison des polytechniciens Paris jeudi 25 septembre 2025.

Club HEC Détente : CONFÉRENCE DE FRANÇOIS MOLINS « 46 ANS AU SERVICE DE LA JUSTICE » Maison des polytechniciens Paris Jeudi 25 septembre, 11h00 sur inscription

Club HEC Détente : CONFÉRENCE DE FRANÇOIS MOLINS « 46 ANS AU SERVICE DE LA JUSTICE »

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS MOLINS : 46 ANS AU SERVICE DE LA JUSTICE

Visage de l’antiterrorisme lors de la vague d’attentats de 2012 à 2018, François Molins est devenu en quelques années le Procureur Général le plus connu de France.

Persuadé qu’il fallait rompre avec la trop grande discrétion de la justice pour rassurer le pays pendant les crises majeures, il fut le premier à instaurer une communication claire, neutre et objective.

Son intégrité et son courage l’ont hissé au rang des grandes figures de la magistrature, œuvrant à la préservation d’une justice forte et indépendante.

Au cours des grandes affaires politico-financières de ces dernières années, il a incarné un inflexible contre-pouvoir. Bygmalion, Cahuzac, Dupond-Moretti, autant de procès retentissants auxquels il a contribué en enquêtant ou en témoignant.

Son récit intime et captivant nous plonge au cœur de l’institution judiciaire à laquelle il s’est dédié quarante-six ans durant, avec toujours la même boussole : l’indignation face à l’injustice.

Date : jeudi 25 septembre 2025 à 11h00

Lieu : Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS

Inscription : sur le site HEC Alumni

Conférencier : François Molins

Prix : 18 € par participant

Correspondant : Alain GERMILLON (H 71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T12:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/club-hec-detente-conference-de-francois-molins-46-ans-au-service-de-la-justice/2025/07/25/12666

Maison des polytechniciens 12 rue de Poitiers 75007 Paris Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris 75007 Paris