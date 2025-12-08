Club HEC Détente : Exposition « Jacques-Louis David » Musée du Louvre Paris Lundi 8 décembre, 14h00 sur inscription

Club HEC Détente : Exposition « Jacques-Louis David » au Musée du Louvre

Jacques-Louis David

À l’occasion du bicentenaire de sa mort en exil à Bruxelles en 1825, le musée du Louvre présente une centaine d’œuvres de Jacques-Louis David (1748-1825), prêtées par différents musées d’Europe et des Etats-Unis. L’artiste a connu six régimes politiques et participé activement à la vie politique, d’où une œuvre représentant principalement les grandes heures de la Révolution française et de l’Empire napoléonien. L’exposition réunit des prêts exceptionnels, dont l’imposant fragment du Serment du Jeu de Paume (dépôt du musée du Louvre au château de Versailles) et la version originale du célèbre Marat assassiné (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles), sommet de son art. Sont exposés également de nombreux portraits des personnalités de son époque.

Jacques-Louis David est considéré comme le chef de file du mouvement néo-classique, dont il représente le style pictural. Il fut un maître pour deux générations d’artistes, venues de toute l’Europe pour se former dans son atelier qui, à son apogée, comptait une quarantaine d’élèves, dont Girodet, Gérard, Gros et Ingres furent les plus réputés. Il fut l’un des artistes les plus admirés, enviés et honnis de son temps, autant pour ses engagements politiques que pour ses choix esthétiques

Date : Lundi 8 décembre 2025 à 14h00

Lieu : Musée du Louvre – Rendez-vous à 13h40 sous la pyramide inversée, au niveau de la file des groupes.

Conférencière : Cécile Dumont

Prix : 35 € par participant

25 € pour les détenteurs de la carte « Amis du Louvre »

Correspondant : Pierre Gorse (H.73)

