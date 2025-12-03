Club HEC Détente : Exposition « Le mystère Cléopâtre » Institut du monde arabe Paris Jeudi 11 décembre, 16h00 sur inscription

Club HEC Alumni Détente : Exposition « Le mystère Cléopâtre »

Le mystère Cléopâtre

Des rares grandes figures féminines que compte l’histoire, Cléopâtre, la dernière souveraine d’Égypte, est la plus populaire. Autour de son personnage se sont forgées une légende noire, puis une figure universelle, associant passion et mort, volupté et cruauté, richesse et guerre, politique et féminisme.

Sur quelles fondations cette légende repose-t-elle ? Peintures, sculptures, estampes, manuscrits, objets archéologiques, bijoux et monnaies, costumes, projections, photographies… sont autant de réponses, à découvrir au fil d’une riche sélection d’œuvres issues du Louvre, de la Bibliothèque nationale, du château de Versailles, d’autres musées de France et d’Espagne, des États-Unis, d’Italie et de Suisse.

L’exposition débute par une plongée dans les découvertes historiques et archéologiques les plus récentes. Grâce aux rares sources directes – pièces de monnaie et papyrus peut-être signé de sa main –, nous mettons un visage sur le nom de Cléopâtre VII Philopator.

Date : Jeudi 11 décembre à 16h00

Lieu : Institut du monde arabe

1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed V – 75005 PARIS

Prix : 35 € par participant

Conférencière : Isabelle Raffy

Correspondant : Martine HIGONNET RUAULT (HJF.69)

