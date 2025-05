Club HEC Détente : Visioconférence « COURBET – A PROPOS DE L’ATELIER (1854-1855) » – HEC Alumni Paris, 4 juin 2025, Paris.

COURBET – A PROPOS DE L’ATELIER (1854-1855)

Monumental, le tableau intitulé « L’Atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique », que peint Gustave Courbet entre 1854 et 1855, est proprement manifeste. Il représente tout le monde dans lequel l’artiste se meut, types sociaux et personnages identifiables réunis. Bref, une peinture de la société qui s’offre à décrypter comme une peinture d’histoire.

Le conférencier, Philippe Piguet, est historien & critique d’art, commissaire d’expositions indépendant.

Date : mercredi 4 juin 2025 à 18h00

Inscription : sur le site HEC Alumni

Conférencier : Philippe Piguet

Prix : 15 € par écran

Correspondant : Alain Germillon (H71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-04T19:30:00.000+02:00

