Club HEC Détente : VISIOCONFÉRENCE – CYCLE « UNE ŒUVRE A LA LOUPE » : LES MENINES DE VELÁZQUEZ HEC Alumni Paris

VISIOCONFÉRENCE – CYCLE « UNE ŒUVRE A LA LOUPE » : LES MENINES DE VELÁZQUEZ

Ce cycle nous permettra de découvrir des chefs d’œuvre de la peinture comme nous ne les avons jamais vus. Grâce à des images en très haute définition, nous découvrirons les secrets d’une œuvre et d’un artiste. De la touche, la composition ou les détails tout juste perceptibles à l’œil, le parcours de la toile permet de relire certaines pièces maîtresses des collections des grands musées du monde.

Œuvre analysée : Les Menines de Velázquez

Peut-être le plus célèbre autoportrait de la peinture espagnole, les Menines est un étonnant travail d’échanges de regards entre le peintre, le spectateur et les dames de compagnie d’une princesse espagnole. Le chef-d’œuvre du musée du Prado témoigne d’un lien particulier entre Velázquez et le roi Philippe IV, mais également d’un jeu d’illusions dans lequel se perd le spectateur.

Frédéric Dronne : Conférencier national depuis plus de 25 ans, diplômé de l’école du Louvre, Frédéric Dronne donne des conférences sur la redécouverte de l’art auprès de différents ministères, de collectivités territoriales et d’associations.

Date : mercredi 26 novembre 2025 à 18H00

Inscription : sur le site HEC Alumni

Prix : 15 € par écran

Conférencier : Frédéric Dronne

Correspondant : Alain Germillon (H71)

Début : 2025-11-26T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T19:30:00.000+01:00

