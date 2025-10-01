Club HEC Détente : VISIOCONFÉRENCE : LA PHOTOGRAPHIE AUX USA 1930-1950 ENTRE MODERNISME ET HUMANISME HEC Alumni Paris

Club HEC Détente : VISIOCONFÉRENCE : LA PHOTOGRAPHIE AUX USA 1930-1950 ENTRE MODERNISME ET HUMANISME

Suite de la première conférence dédiée aux origines de la photographie aux États-Unis, voici la photographie américaine et le triomphe du « siècle américain ».

Avec l’affirmation de ce que le fondateur de Life a pu appeler « le siècle américain », la photographie aux États-Unis approfondit ces deux lignes, modernisme et humanisme, amorcées au début du siècle.

Avec la maturité, l’art photographique devient l’expression du modernisme visuel et plastique, fait tout à la fois de vitesse, d’efficacité et de machinisme triomphant.

A travers l’expérience de la grande Dépression, qui montre les limites du capitalisme pur, et de la guerre mondiale qui s’ensuit , puis avec l’extraordinaire expansion de l’après-guerre, qui ne calme pas totalement les angoisses existentielles, c’est l’humain qui est remis au centre des questions politiques à travers le développement des magazines illustrés et du « photo essay ».

L’évolution de la photographie américaine entre les décennies 1930 et 1950 témoigne de ces deux tensions.

Intervenant : Jean Kempf, Professeur émérite de civilisation et histoire des États-Unis à l’Université Lumière Lyon 2, Professeur invité d’histoire de l’art à l’Université du Wyoming (États-Unis), Fondateur et membre du Comité scientifique de la revue TransAtlantica, Photographe.

Date : mercredi 1er octobre 2025 à 18H00

Inscription : sur le site HEC Alumni

Prix : 15 € par écran

Conférencier : Jean Kempf

Correspondant : Alain Germillon (H71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T19:30:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/club-hec-detente-visioconference-la-photographie-aux-usa-1930-1950-entre-modernisme-et-humanisme/2025/09/11/12876

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris