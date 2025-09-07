CLUB HIPPOCAMPES ENTRAINEMENTS RUGBY VÉTÉRANS Valras-Plage

CLUB HIPPOCAMPES ENTRAINEMENTS RUGBY VÉTÉRANS

Boulevard Cosses sous les Condamines Valras-Plage Hérault

Début : 2025-09-07

fin : 2026-02-01

2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18

Les Hippocampes Rugby Vétérans s’entraînent tous les dimanches. Ces séances sont ouvertes à tous les passionnés de rugby souhaitant retrouver le terrain dans une ambiance conviviale. Esprit d’équipe, respect et plaisir du jeu sont les maîtres-mots de ce rendez-vous hebdomadaire entre vétérans motivés.

Boulevard Cosses sous les Condamines Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie hippocampesrugby@gmail.com

English :

Les Hippocampes Rugby Vétérans train every Sunday until June 31. A friendly atmosphere, team spirit and a passion for the game! Free admission.

German :

Die Seepferdchen-Rugby-Veteranen trainieren bis zum 31. Juni jeden Sonntag. Gesellige Atmosphäre, Teamgeist und Leidenschaft für das Spiel sind garantiert! Eintritt frei.

Italiano :

Gli Hippocampes Rugby Vétérans si allenano ogni domenica. Atmosfera amichevole, spirito di squadra e passione per il gioco! L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Los Hippocampes Rugby Vétérans entrenan todos los domingos hasta el 31 de junio. Ambiente agradable, espíritu de equipo y pasión por el rugby La entrada es gratuita.

