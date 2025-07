Club Histoire au Musée Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre d’Un dimanche au Musée, le musée Au fil du Papier lance son club Histoire !

Venez partager votre intérêt pour l’Histoire, le Patrimoine et la Culture au musée de Pont-à-Mousson !

Première réunion le dimanche 27 juillet à 15h au musée de Pont-à-Mousson, 13 rue Magot de RogévilleTout public

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr

English :

As part of Un dimanche au Musée, the Au fil du Papier museum is launching its History Club!

Come and share your interest in history, heritage and culture at the Musée de Pont-à-Mousson!

First meeting Sunday, July 27 at 3pm at the Musée de Pont-à-Mousson, 13 rue Magot de Rogéville

German :

Im Rahmen von Un dimanche au Musée startet das Museum Au fil du Papier seinen Club Histoire!

Teilen Sie Ihr Interesse an Geschichte, Kulturerbe und Kultur im Museum von Pont-à-Mousson!

Das erste Treffen findet am Sonntag, den 27. Juli um 15 Uhr im Museum von Pont-à-Mousson, 13 rue Magot de Rogéville, statt

Italiano :

Nell’ambito di Un dimanche au Musée, il museo Au fil du Papier lancia il suo Club della Storia!

Venite a condividere il vostro interesse per la storia, il patrimonio e la cultura al museo di Pont-à-Mousson!

Primo incontro domenica 27 luglio alle ore 15.00 presso il Musée de Pont-à-Mousson, 13 rue Magot de Rogéville

Espanol :

En el marco de Un dimanche au Musée, el museo Au fil du Papier pone en marcha su Club de Historia

Comparta su interés por la historia, el patrimonio y la cultura en el museo de Pont-à-Mousson

Primera reunión el domingo 27 de julio a las 15:00 h en el museo de Pont-à-Mousson, 13 rue Magot de Rogéville

