Club Jazz avec Elvett Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

Sensation jazz dans la grande salle en mode cabaret.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Jazz sensations in the cabaret-style main hall.

German :

Jazz-Sensation im großen Saal im Kabarettmodus.

Italiano :

Sensazioni di jazz nella sala principale in modalità cabaret.

Espanol :

Sensaciones de jazz en la sala principal en modo cabaret.

