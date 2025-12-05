Club Jazz avec Elvett Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu
Club Jazz avec Elvett Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu vendredi 5 décembre 2025.
Club Jazz avec Elvett
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Sensation jazz dans la grande salle en mode cabaret.
.
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr
English :
Jazz sensations in the cabaret-style main hall.
German :
Jazz-Sensation im großen Saal im Kabarettmodus.
Italiano :
Sensazioni di jazz nella sala principale in modalità cabaret.
Espanol :
Sensaciones de jazz en la sala principal en modo cabaret.
L’événement Club Jazz avec Elvett Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère