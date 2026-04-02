Club Jazz du 02 Avril — Invité spécial Ricky FORD, Ferme de la Harpe, Rennes

Club Jazz du 02 Avril — Invité spécial Ricky FORD Jeudi 2 avril, 21h30 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T21:30:00+02:00 – 2026-04-03T00:30:00+02:00

Fin : 2026-04-02T21:30:00+02:00 – 2026-04-03T00:30:00+02:00

Bonjour à toutes et à tous!

Ce prochain jeudi, nous avons l’insigne honneur d’avoir parmi nous le Sieur Ricky FORD!

Après avoir encadré son Workshop qui se tiendra ce mercredi 01 Avril, il nous honorera de sa présence le lendemain, jeudi 02 Avril

Il est fort possible que notre hôte partage quelques notes avec nous. Bien sûr vous pourrez prendre le temps d’échanger avec lui.

Notre soirée commencera comme d’habitude à 21h30.

1 Lady Bird (Swing) C NRB1

2 Billie’s bounce (Blues) F RB2

3 Meditation(L) (Bossa nova) F RB1

4 Sometime ago (Waltz C RB1

5 You don’t know what love is (L) Ballad) Fm RB1

6 Softly as in a morning sunrise(L) (Swing) Cm RB2

7 Oleo (Swing) Bb RB1

8 Some other blues (Blues) F NRB2

9 Bluesette(L) (Waltz) Bb RB1

10 What’s new?(L) (Ballad) Am NRB1

11 Recordame (no me esquesca) (Latin) G NRB1

12 What is this thing called love(L) (Swing) C NRB1

13 Don’t stop the carnaval (Latin) G —

14 Mercy, mercy, mercy (L) (Funk) NRB1

—

Remarque: les titres suivis de (L) disposent de paroles, donc sont susceptibles d’être chantés.

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accueil@3regards.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0257240040 »}]

Scène ouverte pour musiciens de Jazz amateurs Jazz Bœuf