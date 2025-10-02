Club Jazz du 02 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes

Club Jazz du 02 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes jeudi 2 octobre 2025.

Club Jazz du 02 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 2 octobre, 21h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Scène ouverte pour musiciens amateurs de Jazz

Bonjour à toutes et à tous!

Nous voici reparti pour de nouvelles aventures jazzistiques!

En préambule, je vais m’efforcer de rappeler deux ou trois petites règles qui, bien qu’elles soient supposées connues, méritent d’être énoncées ici:

-Le Club est ouvert à toutes et à tous; et ce quel que soit l’instrument! Nous vous invitons cependant à nous soutenir en prenant une adhésion (si ce n’est déjà fait!)

-La voix étant un instrument plus fragile que le reste b(et souvent plus timide aussi), les chanteurs sont prioritaires. Quitte à modifier la liste courante!

-Pour éviter que nos esgourdes se lassent, offrons de la variété à nos improvisations en évitant par exemple d’enchaîner deux saxophones, ou saxophone trompette… Bref varions les timbres!

-Dans le même ordre d’idée, et ce même si on en meurt d’envie, astreignons nous à un maximum de trois(3) solistes pour éviter des pièces musicales trop longues! Avec une attention particulière pour les ballades ou autres formes lentes.

Tout au long de la saison, il sera fait rappel d’au moins une des règles et d’autres encore tacitement connues.

Pour commencer donc, vous trouverez ci-dessous la première liste de la saison!

1 Blue Moon (L) (Swing) Bb RB1

2 Blues by five (Blues) Bb —

3 It could happen to you (L) (Swing) Eb RB2

4 Lover man (L) (Ballad) RB1

5 Corcovado (L) (Bossa nova) C RB1

6 Saga of Harrison Crabfeathers (Waltz) Em RB1

7 _September in the rain (L) (Swing) Eb M du M_

8 A fine romance (L) (Up swing) C RB1

9 Born to be blue (L) (Ballad) C RB3

10 One note samba (L) (Bossa nova) Bb RB1

11 There’s no greater love (L) (Swing) Bb RB1

12 All blues (L) (Blues) G RB1

13 Caravan (Latin Swing) C NRB3

14 Mercy, mercy, mercy (Funk) Bb NRB1

Remarque: les titres suivis de (L) disposent de paroles, donc sont susceptibles d’être chantés.

À jeudi donc! Dès 21h30!!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T21:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T00:30:00.000+02:00

1

accueil@3regards.com 0257240040

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine