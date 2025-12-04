Club Jazz du 05 Décembre 2025 – Spécial Nouvelle Orléans Le Cadran Rennes
Entrée libre
Scène ouverte pour musiciens de Jazz amateurs
Bonjour à toutes et à tous!
Ce jeudi sera spécialement dédié la **Musique de la Nouvelle Orléans**.
Bien que largement peuplée d’instruments à vents, il est tout à fait possible pour tout autre instrument de s’y glisser!
N’hésitez pas à alpaguer **Guillaume**, qui se fera un plaisir de vous guider.
Une fois n’est pas coutume, nous commencerons les hostilités **à 20h30 au Cadran!**
À jeudi donc!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-04T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T00:30:00.000+01:00
0257240040 accueil@3regards.com
Le Cadran 11 avenue andré Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine