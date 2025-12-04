Club Jazz du 05 Décembre 2025 – Spécial Nouvelle Orléans Le Cadran Rennes Jeudi 4 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Scène ouverte pour musiciens de Jazz amateurs

Bonjour à toutes et à tous!

Ce jeudi sera spécialement dédié la **Musique de la Nouvelle Orléans**.

Bien que largement peuplée d’instruments à vents, il est tout à fait possible pour tout autre instrument de s’y glisser!

N’hésitez pas à alpaguer **Guillaume**, qui se fera un plaisir de vous guider.

Une fois n’est pas coutume, nous commencerons les hostilités **à 20h30 au Cadran!**

À jeudi donc!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T00:30:00.000+01:00

0257240040 accueil@3regards.com

Le Cadran 11 avenue andré Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine