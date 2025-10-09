Club Jazz du 09 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes

Entrée libre

Scène ouverte pour musiciens amateur de Jazz

Bonjour à toutes et à tous!

Nous voici repartis pour de nouvelles aventures jazzistiques!

En préambule, je vais m’efforcer de rappeler deux ou trois petites règles qui, bien qu’elles soient supposées connues, méritent d’être énoncées ici:

-Le Club est ouvert à toutes et à tous; et ce quel que soit l’instrument! Nous vous invitons cependant à nous soutenir en prenant une adhésion (si ce n’est déjà fait!)

-La voix étant un instrument plus fragile que le reste (et souvent plus timide aussi), les chanteurs sont prioritaires. Quitte à modifier la liste courante!

-Varions nos improvisations en évitant par exemple d’enchaîner deux saxophones, ou saxophone trompette… Ça contribue à maintenir l’attention des auditeurs!

-Dans le même ordre d’idée, et ce même si on en meurt d’envie, astreignons nous à un maximum de trois solistes pour éviter des pièces musicales trop longues! Avec une attention particulière pour les ballades ou autres formes lentes (pour lesquelles, on peut se concerter pour les plages d’improvisation…).

Tout au long de la saison, il sera fait rappel d’au moins une des règles et d’autres encore tacitement connues.

Vous trouverez ci-dessous la prochaine liste du Club!

1 Bernie’s tune (L) (Swing) Dm NRB1

2 Au Privave (Blues) F RB1

3 Softly as in a morning sunrise (L) (Swing) Cm RB2

4 Gee baby (L) (Ballad) C NRB1

5 Wave (L) (Bossa nova) G NRB1

6 Valse hot (Waltz) Ab RB1

7 September in the rain (L) (Swing) Eb M du M

8 Zingaro (L) (Up swing) Gm LRB

9 Work song (L) (Ballad) Fm RB2

10- Body and soul (L) (Bossa nova) Db NRB3

11 Bessie’s blues (Swing) Eb NRB2

12 Emily (L) (Blues) G NRB3

13 500 miles high (L) (Latin Swing) Em NRB2

14 Feel like making love (L) (Funk) Eb NRB1

—

Remarque: les titres suivis de (L) disposent de paroles, donc sont susceptibles d’être chantés.

Bien sûr toutes les pièces sont audibles sur la toile!

À jeudi donc!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T21:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T00:30:00.000+02:00

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine