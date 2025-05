Club Jazz du 15 Mai 2025 – Ferme de la Harpe Rennes, 15 mai 2025, Rennes.

Club Jazz du 15 Mai 2025 Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 15 mai, 21h30 0

Scène ouverte pour amateurs de Jazz et d’Improvisation

Bonjour à toutes et à tous!

Vous nous avez manqué!

Afin de fêter nos retrouvailles, je vous propose de remettre sur l’établi certaines pièces que nous avons découvertes et travaillées jusqu’au mois d’Avril. Celles-ci se verront glissées dans la liste proposées ci-dessous. Les partitions pourront être obtenues sur place.

1 There is no greater love (Swing) RB1

2 The break out of the blues (Blues)

3 All of you (Swing) RB1

4 Leaving (Bossa nova)

5 The midnight waltz (Waltz)

6 Soul eyes (Ballad) RB2

7 Stuff you gotta watch (Morceau du Mois)

8 This here (Waltz)

9 Get happy (Swing) NRB1

10 In a sentimental mood (Ballad) RB2

11 Jumping with symphony Sid (Blues)

12 The cool one (Swing)

13 Ponciana (Swinging latin) RB3

14 Celestin (Biguine)

À jeudi donc!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-15T21:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-16T00:30:00.000+02:00

1

laharpe@3regards.com accueil@3regards.com 0257240040

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine