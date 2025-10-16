Club Jazz du 16 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes

Club Jazz du 16 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Club Jazz du 16 Octobre 2025 Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 16 octobre, 21h30 Ille-et-Vilaine

0

Scène ouverte pour musiciens amateurs de Jazz

Bonjour à toutes et à tous!

Nous voici repartis pour de nouvelles aventures jazzistiques! En préambule, je vais m’efforcer de rappeler deux ou trois petites règles qui, bien qu’elles soient supposées connues, méritent d’être énoncées ici:

-Le Club est ouvert à toutes et à tous; et ce quel que soit l’instrument! Nous vous invitons cependant à nous soutenir en prenant une adhésion (si ce n’est déjà fait!)

-La voix étant un instrument plus fragile que le reste (et souvent plus timide aussi), les chanteurs sont prioritaires. Quitte à modifier la liste courante!

-Varions nos improvisations en évitant par exemple d’enchaîner deux saxophones, ou saxophone trompette… Ça contribue à maintenir l’attention des auditeurs!

-Dans le même ordre d’idée, et en ce qui concerne les ballades: plutôt qu’arpenter péniblement les soixante-quatre mesures de l’œuvre ici sacrifiée, pensez à vous répartir un nombre de mesures chacun. Ça évitera que la pièce la plus langoureuse se transforme en supplice…

Tout au long de la saison, il sera fait rappel d’au moins une des règles et d’autres encore tacitement connues.

Vous trouverez ci-dessous la prochaine liste du Club!

1 Exactly like you (L) (Swing) C NRB2

2 Sandu (Blues) Eb NRB1

3 Bye bye blackbird (L) (Swing) F NRB2

4 These foolish things (L) (Ballad) Eb NRB1

5 Sometime ago (L) (Waltz) C RB1

6 Favela (L) (Bossa nova) Gm NRB1

7 **September in the rain (L) (Swing) Eb M du M**

8 What is this thing called love (L) (Swing) C NRB2

9 Billie’s bounce (Blues) F RB2

10 Tenderly (L) (Ballad) Eb NRB1

11 How insensitive (Bossa nova) Dm NRB2

12 Rythm’a’ning (Rythm changes) Bb RB2

13 Up jumped spring (Latin Swing) Bb NRB1

14 Tou piti (Funk) F —

—

Remarque: les titres suivis de (L) disposent de paroles, donc sont susceptibles d’être chantés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T21:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T00:30:00.000+02:00

1

0257240040 accueil@3regards.com

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine