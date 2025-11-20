Club Jazz du 20 novembre 2025 La Ferme de la Harpe Rennes 20 et 21 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Bonjour à toutes et à tous ! Ce jeudi 20 novembre c’est Club Jazz ! Voici les morceaux qui nous occuperont ce jeudi, on vous attend en forme !

Club Jazz de la Ferme de la Harpe

* Out of Nowhere – Swing – G – RB1

* Bag’s groove – Blues – F – RB2

* Four – Swing – Eb – NRB1

* This here – Waltz

* Dindi – Bossa Nova – F – NRB1

* My foolish heart – Ballad – Rb1

* Our love is here to stay – F – RB2

* Dig – Swing – G – NRB1

* Angel Eyes – Blues – NRB1

* Jardin d’hiver – Bossa Nova – Dm

* Charade – Waltz – F

* Four on six – Swing – B – NRB1

* Salt Peanut – Latin – RB2

* Jody Grind – Funk – Fm

Tous les morceaux sont trouvables en ligne !

Tous les jeudis de 21h30 à 00h30 (hors vacances scolaires)

La Ferme de la Harpe, av. Charles et Raymonde Tillon, Rennes

En entrée libre

Bar sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T21:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T00:30:00.000+01:00

02 99 59 45 38

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine