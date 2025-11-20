Club Jazz du 20 novembre 2025 La Ferme de la Harpe Rennes
Club Jazz du 20 novembre 2025 La Ferme de la Harpe Rennes jeudi 20 novembre 2025.
Club Jazz du 20 novembre 2025 La Ferme de la Harpe Rennes 20 et 21 novembre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Bonjour à toutes et à tous ! Ce jeudi 20 novembre c'est Club Jazz ! Voici les morceaux qui nous occuperont ce jeudi, on vous attend en forme !
Club Jazz de la Ferme de la Harpe
### Ce 20 novembre c’est Club Jazz ! Voici les morceaux qui nous occuperont ce jeudi, on vous attend en forme !
* Out of Nowhere – Swing – G – RB1
* Bag’s groove – Blues – F – RB2
* Four – Swing – Eb – NRB1
* This here – Waltz
* Dindi – Bossa Nova – F – NRB1
* My foolish heart – Ballad – Rb1
* Our love is here to stay – F – RB2
* Dig – Swing – G – NRB1
* Angel Eyes – Blues – NRB1
* Jardin d’hiver – Bossa Nova – Dm
* Charade – Waltz – F
* Four on six – Swing – B – NRB1
* Salt Peanut – Latin – RB2
* Jody Grind – Funk – Fm
Tous les morceaux sont trouvables en ligne !
Tous les jeudis de 21h30 à 00h30 (hors vacances scolaires)
La Ferme de la Harpe, av. Charles et Raymonde Tillon, Rennes
En entrée libre
Bar sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-20T21:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-21T00:30:00.000+01:00
02 99 59 45 38
La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine