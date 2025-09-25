Club Jazz du 25 Septembre 2025 Ferme de la Harpe Rennes

Club Jazz du 25 Septembre 2025 Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 25 septembre, 21h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Scène ouverte pour musiciens amateurs de Jazz

Nous voici reparti pour de nouvelles aventures jazzistiques!

En préambule, je vais m’efforcer de rappeler deux ou trois petites règles qui, bien qu’elles soient supposées connues, méritent d’être énoncées ici:

-Le Club est ouvert à toutes et à tous; et ce quel que soit l’instrument! Nous vous invitons cependant à nous soutenir en prenant une adhésion (si ce n’est déjà fait!)

-La voix étant un instrument plus fragile que le reste b(et souvent plus timide aussi), les chanteurs sont prioritaires. Quitte à modifier la liste courante!

-Pour éviter que nos esgourdes se lassent, offrons de la variété à nos improvisations en évitant par exemple d’enchaîner deux saxophones, ou saxophone trompette… Bref varions les timbres!

-Dans le même ordre d’idée, et ce même si on en meurt d’envie, astreignons nous à un maximum de solistes pour éviter des pièces musicales trop longues! Avec une attention particulière pour les ballades ou autres formes lentes.

Tout au long de la saison, il sera fait rappel d’au moins une des règles et d’autres encore tacitement connues.

Pour commencer donc, vous trouverez ci-dessous la première liste de la saison!

1 All of Me (L) (Swing) (G) RB1

2 Blue monk (Blues) (Bb) RB1

3 Flamingo (L) (Swing) (Ab) NRB2

4 You don’t know what love is (L) (Ballad) (Fm) RB1

5 Blue Bossa (Bossa nova) (Cm) RB1

6 Some day my prince will come (L) (Waltz) (Bb) RB1

7 Old country (L) (Swing) (Dm) —

8 My little suede shoes (Latin swing) (Eb) RB2

9 Fly me to the moon (L) (Swing) (C) NRB2

10 Manha do carnaval (L) (Bossa nova) (Gm) NRB2

11 Alice in wonderland (L) (Waltz) (C) RB1

12 Centerpiece (L) (Blues) (F) —

13 I’ve got rythm (L) (Swing) (Bb) RB1

14 Watermelon man (Funk) (F) RB2

Bien sûr toutes les pièces sont audibles sur la toile!

À jeudi donc!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T21:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T00:30:00.000+02:00

accueil@3regards.com 0257240040

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine