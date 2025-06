Club Jazz du 26 Juin 2025 Ferme de la Harpe Rennes 26 juin 2025

Club Jazz du 26 Juin 2025 Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 26 juin, 21h30 Ille-et-Vilaine

Scène ouverte pour musiciens et amateurs de Jazz et

Bonjour à toutes et à tous!

Ce jeudi, nous clôturerons notre saison Club Jazz 2024-2025. Et comme à l’accoutumée, bien qu’une liste vous soit proposée, nous aurons plus de liberté quant aux choix des pièces que nous jouerons. Un maître-mot doit guider cette dernière soirée: **Le plaisir!!**

Dès la semaine suivante, nous lancerons le **Summer Jazz Club**, et je prendrais le temps de vous rappeler les usages liés.

1 Take the « A » train (Swing) NRB2

2 Now’s the time (Blues) RB1

3 Beautiful love (Swing) NRB1

4 Blue bossa (Bossa nova) RB1

5 Someday my prince will come (Waltz) RB1

6 Misty (Ballad) NRB1

7 Stuff you gotta watch

8 Alice in wonderland (Waltz) RB1

9 Yardbird suite (Swing) NRB1

10 My funny valentine (Ballad) NRB1

11 Jumpin’ with Symphony Sid (Blues) RB1

12 Tou piti (Swing) NRB3

13 Dexterity (Swinging latin) RB1

14 Strasbourg St Denis (Funk) —

À Jeudi donc!

Musicalement,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T21:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T00:30:00.000+02:00

accueil@3regards.com laharpe@3regards0.com 0257240040

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine