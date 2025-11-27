Club Jazz du 26 novembre 2025 La Ferme de la Harpe Rennes 27 et 28 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

27 novembre c’est Club Jazz ! On vous attend en forme ! Voici la liste des morceaux qui nous occuperons cette semaine, tous sont trouvables en ligne ! Jam ouverte à tous·tes.

### CLUB JAZZ DE LA FERME DE LA HARPE

**Bonjour à toutes et à tous !**

**27 novembre c’est Club Jazz ! On vous attend en forme !**

Voici la liste des morceaux qui nous occuperons cette semaine, tous sont trouvables en ligne !

Jam ouverte à tous·tes.

Tous les jeudis de 21h30 à 00h30 (hors vacances scolaires)

La Ferme de la Harpe, av. Charles et Raymonde Tillon, Rennes

En entrée libre

Bar sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T21:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T00:30:00.000+01:00

1

02 99 59 45 38

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine