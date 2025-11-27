Club Jazz du 26 novembre 2025 La Ferme de la Harpe Rennes
Entrée libre
27 novembre c’est Club Jazz ! On vous attend en forme ! Voici la liste des morceaux qui nous occuperons cette semaine, tous sont trouvables en ligne ! Jam ouverte à tous·tes.
### CLUB JAZZ DE LA FERME DE LA HARPE
**Bonjour à toutes et à tous !**
Tous les jeudis de 21h30 à 00h30 (hors vacances scolaires)
La Ferme de la Harpe, av. Charles et Raymonde Tillon, Rennes
Bar sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-27T21:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T00:30:00.000+01:00
02 99 59 45 38
La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine