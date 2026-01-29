Club Jazz du 29 janvier 2026 La Ferme de la Harpe Rennes
Entrée libre
Bonjour à toutes et tous, Pour bien poursuivre ce début d’année, voici la liste des morceaux qui nous occuperont ce jeudi ! Tous les morceaux sont trouvables en ligne. À jeudi donc !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-29T21:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-30T00:30:00.000+01:00
coordination.musique@3regards.com
La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine