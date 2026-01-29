Club Jazz du 29 janvier 2026 La Ferme de la Harpe Rennes 29 et 30 janvier Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Bonjour à toutes et tous, Pour bien poursuivre ce début d’année, voici la liste des morceaux qui nous occuperont ce jeudi ! Tous les morceaux sont trouvables en ligne. À jeudi donc !

Bonjour à toutes et tous,

Pour bien poursuivre ce début d’année, voici la liste des morceaux qui nous occuperont ce jeudi ! Tous les morceaux sont trouvables en ligne.

À jeudi donc !

—————————————-

» ‘ , ’ « » ! , , , , ̂ , , ́ , , ́ .

̀ 3 , 1989, ́ ! ́ ́ ’ ’ .

, , ́ ́ ́, . ́ ̀ ̂ . ́ ̀ ́ ̀ , ’ ́ ́ ̀ ̀ ’ . – , ’ ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T21:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T00:30:00.000+01:00

1

coordination.musique@3regards.com

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

