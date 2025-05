Club Jeu de Rôle – Médiathèque de Rion Rion-des-Landes, 21 mai 2025 16:15, Rion-des-Landes.

Landes

Club Jeu de Rôle Médiathèque de Rion 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 16:15:00

fin : 2025-05-21 17:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Catastrophe ! Le petit monstre bleu a détruit notre cabane ! En plus, maman l’a trouvé et veut le chasser. Que faire ???

Viens nous aider à trouver une solution pour sauver Yves, notre petit monstre bleu !

Médiathèque de Rion 232 Rue François Mauriac

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondesmandes.fr

English : Club Jeu de Rôle

Catastrophe! The little blue monster has destroyed our hut! What’s more, Mum has found him and wants to chase him away. What can we do???

Come and help us find a solution to save Yves, our little blue monster!

German : Club Jeu de Rôle

Katastrophe! Das kleine blaue Monster hat unsere Hütte zerstört! Außerdem hat Mama es gefunden und will es vertreiben. Was sollen wir tun??

Komm und hilf uns, eine Lösung zu finden, um Yves, unser kleines blaues Monster, zu retten!

Italiano :

Disastro! Il mostriciattolo blu ha distrutto la nostra capanna! Inoltre, la mamma l’ha trovato e vuole cacciarlo via. Cosa possiamo fare?

Venite ad aiutarci a trovare una soluzione per salvare Yves, il nostro mostriciattolo blu!

Espanol : Club Jeu de Rôle

¡Desastre! El monstruito azul ha destruido nuestra cabaña Además, mamá lo ha encontrado y quiere ahuyentarlo. ¿Qué podemos hacer?

Ayúdanos a encontrar una solución para salvar a Yves, nuestro monstruito azul

