Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires Montargis
mercredi 23 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires
Un temps consacré au jeu vidéo autour de la thématique de la fantasy et des mondes imaginaires, avec Dragon Quest, Final Fantasy, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher et d’autres aventures épiques. Animé par Maria Antonia, Luca et vos médiathécaires, nous échangerons autour de ces univers, de leurs récits, de leurs personnages, de leurs mécaniques de jeu et de ce qui fait le succès du genre, tout en partageant vos expériences. La séance se poursuivra par un temps de jeu. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Video Game Club: Fantasy and Imaginary Worlds
L’événement Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Au fil de l’eau – 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, Musée Girodet, Montargis 19 septembre 2026
- « En eaux troubles… », Musée Girodet, Montargis 19 septembre 2026
- Visite guidée du temple protestant de Montargis, Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France, Montargis 19 septembre 2026
- Lecture « Des histoires au fil de l’eau », Musée Girodet, Montargis 19 septembre 2026
- Procès fictif et forum des métiers, Tribunal judiciaire, Montargis 19 septembre 2026