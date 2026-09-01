Informations pratiques

Montargis

Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires

Un temps consacré au jeu vidéo autour de la thématique de la fantasy et des mondes imaginaires, avec Dragon Quest, Final Fantasy, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher et d’autres aventures épiques. Animé par Maria Antonia, Luca et vos médiathécaires, nous échangerons autour de ces univers, de leurs récits, de leurs personnages, de leurs mécaniques de jeu et de ce qui fait le succès du genre, tout en partageant vos expériences. La séance se poursuivra par un temps de jeu. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Video Game Club: Fantasy and Imaginary Worlds

L’événement Club Jeu Vidéo : Fantasy et mondes imaginaires Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS