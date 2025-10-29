Club Jeunes Makers La Roue Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils Chabeuil

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 Rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Réservé aux collégiens et lycéens.

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-29

Pendant la deuxième semaine des vacances nous avons un programme d’ateliers pour ceux qu’on nomme les makers .

Ils ont pour objectif de sensibiliser les jeunes à la réparation et à la création à partir de déchets éléctroniques.

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 Rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr

English :

During the second week of the vacations, we’re running a program of workshops for so-called makers .

The aim of these workshops is to introduce young people to the art of repairing and creating things from electronic waste.

German :

In der zweiten Ferienwoche bieten wir ein Programm mit Workshops für sogenannte Maker an.

Ziel ist es, junge Menschen für das Reparieren und Gestalten mit Elektronikschrott zu sensibilisieren.

Italiano :

Durante la seconda settimana di vacanze, stiamo organizzando un programma di laboratori per i cosiddetti makers .

L’obiettivo è insegnare ai giovani come riparare e creare oggetti utilizzando i rifiuti elettronici.

Espanol :

Durante la segunda semana de vacaciones, organizamos un programa de talleres para los llamados makers .

El objetivo es enseñar a los jóvenes a reparar y crear cosas con residuos electrónicos.

