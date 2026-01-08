Club jeux vidéo Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Club jeux vidéo Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure mercredi 4 février 2026.
Club jeux vidéo
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Viens jouer et tester des jeux vidéo, grands classiques ou nouveautés, et profites en pour te faire de nouveaux amis un peu geeks. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club jeux vidéo
L’événement Club jeux vidéo Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération