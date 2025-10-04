Club lecteurs : les coups de coeur de l’été Médiathèque Aimé Césaire Bourg-en-Bresse

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

L’automne démarre, vous attendez avec impatience les prix… Le comité de lecture vous propose un pas de côté et de vous replonger dans l’été en partageant vos coups de coeur, ceux qui ont voyagé avec vous ou qui vous ont accompagnés lors des belles soirées estivales.

Club animé par le comité de lecture.

Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand, Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 20 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-cesaire https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

