Club lecture 809 Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Club lecture 809

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La librairie Masset vous présente sescoups de cœur et les dernières nouveautés de ce genre. Que vous soyez attirés par les histoires d’amour ou des récits plus sensuels, ce club invite à explorer les nuances du désir et des émotions à travers des lectures vibrantes et audacieuses.

*La cote 809 rassemble les textes à caractère érotique romans, poésie, nouvelles, BD…

Pétale Adultes | adultes, sur inscription .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club lecture 809

L’événement Club lecture 809 Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan