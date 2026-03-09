Club lecture ados Choco-livres et Cie à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon
Club lecture ados Choco-livres et Cie à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon mercredi 8 avril 2026.
Club lecture ados Choco-livres et Cie à Mazé
Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 16:30:00
fin : 2026-04-08 17:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-05-20
Club mang’animés à Mazé
Club de lecture pour les 12-15 ans.
Viens découvrir tes prochains coups de cœur et partager tes livres préférés !
Sur inscription .
Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 61 31 mediatheque@maze-milon.fr
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English :
Club mang?animés in Mazé
L’événement Club lecture ados Choco-livres et Cie à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert