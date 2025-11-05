Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club lecture ados Gamaches

Club lecture ados Gamaches mercredi 5 novembre 2025.

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 16:00:00

2025-11-05

Viens discuter de tes derniers coups de cœur.
Gratuit Dès 12 ans.
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque.gamaches@gmail.com

English :

Come and discuss your latest favorites.
Free Ages 12 and up.

German :

Komm und diskutiere über deine neuesten Lieblingsstücke.
Kostenlos Ab 12 Jahren.

Italiano :

Venite a discutere delle vostre ultime novità.
Gratuito A partire dai 12 anni.

Espanol :

Ven a comentar tus últimos favoritos.
Gratis A partir de 12 años.

