Club lecture ados Gamaches

Club lecture ados

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

2025-11-05

Viens discuter de tes derniers coups de cœur.

Gratuit Dès 12 ans.

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com

English :

Come and discuss your latest favorites.

Free Ages 12 and up.

German :

Komm und diskutiere über deine neuesten Lieblingsstücke.

Kostenlos Ab 12 Jahren.

Italiano :

Venite a discutere delle vostre ultime novità.

Gratuito A partire dai 12 anni.

Espanol :

Ven a comentar tus últimos favoritos.

Gratis A partir de 12 años.

