Club lecture adultes

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Vous êtes passionné de lecture ?

Rejoignez notre Club Lecture adultes à la médiathèque le vendredi 3 avril de 18h à 20h.

Vous pourrez échanger sur vos coups de cœur et découvrir ceux des bibliothécaires.

La séance s’achèvera par un moment convivial.

Inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03 44 52 34 60.

Vous êtes passionné de lecture ?

Rejoignez notre Club Lecture adultes à la médiathèque le vendredi 3 avril de 18h à 20h.

Vous pourrez échanger sur vos coups de cœur et découvrir ceux des bibliothécaires.

La séance s’achèvera par un moment convivial.

Inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03 44 52 34 60. .

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

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English :

Are you an avid reader?

Join our Adult Reading Club at the media library on Friday April 3 from 6pm to 8pm.

You’ll be able to share your favorites and discover those of the librarians.

The session will end with a convivial moment.

Registration required on the media library website or by telephone on 03 44 52 34 60.

L’événement Club lecture adultes Méru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre