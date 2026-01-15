Club lecture ANERES Anères

Club lecture

ANERES 7 Rue du Tonkin Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Parenthèse, le club lecture, vous propose un rendez-vous bimestriel. Chacun lit un livre précis, on en parle et on choisir le livre pour le rendez-vous suivant. En partenariat avec la librairie Le vent des mots.

L’accès aux animations de la MC 23 est libre. Une adhésion à notre association de 5 € annuelle est souhaitée.

.

ANERES 7 Rue du Tonkin Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parenthèse, the book club, offers you a bimonthly appointment. Each member reads a specific book, discusses it and chooses a book for the next meeting. In partnership with the bookshop Le vent des mots.

Access to MC 23 events is free. An annual membership of 5? is required.

L’événement Club lecture Anères a été mis à jour le 2026-01-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65