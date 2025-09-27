Club lecture Aurence Limoges Bfm Aurence Limoges

Club lecture Aurence Limoges samedi 27 septembre 2025.

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Un moment d’échange et de partage autour de vos coups de cœur cinéma, littérature, séries, expositions, documentaires… ! .

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

L'événement Club lecture Aurence Limoges Limoges