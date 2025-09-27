Club lecture Aurence Limoges Bfm Aurence Limoges

Club lecture Aurence Limoges

Club lecture Aurence Limoges Bfm Aurence Limoges samedi 27 septembre 2025.

Club lecture Aurence Limoges

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

Un moment d’échange et de partage autour de vos coups de cœur cinéma, littérature, séries, expositions, documentaires… !   .

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

English : Club lecture Aurence Limoges

German : Club lecture Aurence Limoges

Italiano :

Espanol : Club lecture Aurence Limoges

L’événement Club lecture Aurence Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Limoges Métropole