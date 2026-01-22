Club lecture Librairie Douce Utopie Auros
Club lecture Librairie Douce Utopie Auros dimanche 25 janvier 2026.
Club lecture
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Lancement du club Lecture, animé par le Blog Les lectures d’Azilis .
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
