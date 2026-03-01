Club lecture Auxonne
Club lecture Auxonne vendredi 27 mars 2026.
Club lecture
Médiathèque Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Club lecture à la médiathèque .
Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club lecture
L’événement Club lecture Auxonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cap Val de Saône