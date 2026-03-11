Club Lecture médiathèque Bassercles

Club Lecture

Rdv pour LIVRES ET VOUS, le club lecture des Médiathèques des Luys !

Découvertes et partages autour du livre !

Un moment de plaisir pour échanger autour de ses lectures, partager ses découvertes, ses coups de cœur, en toute liberté et faire exister un lieu de convivialité et de discussion.

Avec… des gourmandises et boissons chaudes .

médiathèque 1 Route du Soleil Levant Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Club Lecture

LIVRES ET VOUS, the book club of the Médiathèques des Luys!

Discover and share books!

A moment of pleasure to discuss your reading, share your discoveries and favorites, in total freedom, and create a place of conviviality and discussion.

