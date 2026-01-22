Club lecture Biblio’fil Bibliothèque des Mots Passant Vallons-de-l’Erdre
Club lecture Biblio’fil Bibliothèque des Mots Passant Vallons-de-l’Erdre samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-03-07 11:00:00
2026-02-14 2026-03-07 2026-05-02 2026-06-06
Gilbert Ponté propose un club lecture à la bibliothèque les Mots passant le samedi matin, dans un moment convivial autour d’un café.
Chaque participant peut présenter ses coups de cœur et découvertes pour un moment de partage.
Le club lecture est ouvert à tous. Il est conseillé de s’inscrire.
Inscription en ligne ou par téléphone. .
Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
Gilbert Ponté organizes a book club at the Mots passant library on Saturday mornings, where you can enjoy a coffee in a convivial atmosphere.
L’événement Club lecture Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis