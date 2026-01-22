Club lecture Biblio’fil Bibliothèque des Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Club lecture Biblio’fil

Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-03-07 11:00:00

2026-02-14 2026-03-07 2026-05-02 2026-06-06

Gilbert Ponté propose un club lecture à la bibliothèque les Mots passant le samedi matin, dans un moment convivial autour d’un café.

Chaque participant peut présenter ses coups de cœur et découvertes pour un moment de partage.

Le club lecture est ouvert à tous. Il est conseillé de s’inscrire.

Inscription en ligne ou par téléphone. .

Gilbert Ponté organizes a book club at the Mots passant library on Saturday mornings, where you can enjoy a coffee in a convivial atmosphere.

