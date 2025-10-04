Club lecture Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

Club lecture Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

ANIMÉ PAR MARYLA LAURENT,

AVEC LA PARTICPATION

D’ÉLISABETH WALLE

Dans le cadre de Biblis en folie, vous êtes cordialement invités à une rencontre-débat autour du livre Les voleurs d’ampoules de Tomasz Różycki, lauréat du prix Grand Continent 2023. Ce prix distingue un grand récit européen, qui bénéficie ensuite d’un soutien pour sa traduction, sa publication et sa promotion dans cinq langues européennes. C’est ainsi que ce roman a récemment vu le jour en français aux éditions Noir sur Blanc, dans la traduction signée Isabelle Macor.

Écrit dans une langue à la fois réaliste, poé tisée et empreinte d’humour, ce roman nous emmène en voyage… Mais quel voyage ! Pas du tout un périple lointain à travers l’espace : juste à l’autre bout d’un immeuble. Mais un voyage dans le temps, vers l’enfance, vers le souvenir, vers la Pologne des années ‘80 du siècle passé, cette Pologne qui n’existe plus aujourd’hui.

Cette rencontre sera l’occasion d’un échange libre et stimulant autour de ce livre, de ses réso nances contemporaines et des réflexions qu’il suscite. Si vous ne l’avez pas encore lu, pas d’inquiétude : grâce à la Librairie Polonaise vous aurez l’occasion de vous le procurer sur place.

Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d'Orléans Paris 75004 La Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP) est le plus ancien lieu de ce type hors des frontières polonaises. Créée par les émigrés polonais en 1838, elle est située depuis 1853 dans l'hôtel particulier du 6, Quai d'Orléans, sur l'Ile Saint-Louis, au cœur de Paris et à proximité de la cathédrale Notre-Dame.

Y sont rassemblés notamment de nombreux imprimés, journaux, revues, brochures, libelles, manuscrits, collections cartographiques, gravures, peintures, sculptures ou encore photographies, transmis à la Bibliothèque par plusieurs générations d’émigrés. On y conserve, entre autres, d’anciens imprimés datés des XVIe et XVIIe siècles, les archives des soulèvements nationaux polonais et de la Grande Émigration, ainsi que l’héritage des militants pour l’indépendance en exil.

La Bibliothèque possède les plus importantes collections, archives et souvenirs de Mickiewicz et de Chopin, ainsi que d’autres artistes, à l’instar d’Olga Boznańska et de Bolesław Biegas, comprenant des œuvres et documents signés de leurs mains. C’est un lieu de ressources inestimables pour les chercheurs s’intéressant au XIXe siècle, ainsi que pour les historiens de la littérature, de la culture et de l’art des XIXe et XXe siècles. Bus : 63, 67, 86, 87 | Métro : Saint-Paul (1),

Cité (4), Pont Marie (7), Maubert-Mutualité (10)

| RER : Saint-Michel Notre-Dame (B et C).

