Club lecture Bibliothèque André Moine Boucau vendredi 10 octobre 2025.
Bibliothèque André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau Pyrénées-Atlantiques
Découvertes et partages autour du livre Les Arcanes de la brume de Fanny Cardin.
Passionnée de littérature et d’écriture, l’auteur viendra nous parler des étapes qui l’ont amenée jusqu’à l’aboutissement de cette trilogie. Elle évoquera son expérience de libraire et sa volonté de s’attaquer à un genre littéraire très codifié. .
