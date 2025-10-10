Club lecture Bibliothèque André Moine Boucau

Club lecture Bibliothèque André Moine Boucau vendredi 10 octobre 2025.

Club lecture

Bibliothèque André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau

Découvertes et partages autour du livre Les Arcanes de la brume de Fanny Cardin.

Passionnée de littérature et d’écriture, l’auteur viendra nous parler des étapes qui l’ont amenée jusqu’à l’aboutissement de cette trilogie. Elle évoquera son expérience de libraire et sa volonté de s’attaquer à un genre littéraire très codifié. .

Bibliothèque André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14 bibliotheque@boucau.fr

