Club lecture Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy

Club lecture

Médiathèque Pierre Perrault 36 Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 15:00:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-18 2026-01-22 2026-02-26 2026-03-26 2026-04-23 2026-05-21 2026-06-18

La Ville de Bourbon-Lancy et sa Médiathèque Pierre Perrault relance leurs rencontres mensuelles du Club lecture.

Partagez et découvrez des livres auprès de passionnés de lecture. Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous. .

Médiathèque Pierre Perrault 36 Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 09 40

English : Club lecture

German : Club lecture

Italiano :

Espanol :

L’événement Club lecture Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-09-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)