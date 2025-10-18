Club lecture Médiathèque Brech
Club lecture Médiathèque Brech samedi 18 octobre 2025.
Club lecture
Médiathèque 3 Rue Georges Cadoudal Brech Morbihan
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18 2025-11-08
Dans le cadre d’Un automne autrement 2025
Venez parler en breton des livres que vous avez lus ou relus récemment.
N’importe quel genre de livres.
Ouvert à tous les lecteurs. .
Médiathèque 3 Rue Georges Cadoudal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40
