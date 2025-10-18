Club lecture Médiathèque Brech

Club lecture Médiathèque Brech samedi 18 octobre 2025.

Club lecture

Médiathèque 3 Rue Georges Cadoudal Brech Morbihan

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18 2025-11-08

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Venez parler en breton des livres que vous avez lus ou relus récemment.

N’importe quel genre de livres.

Ouvert à tous les lecteurs. .

Médiathèque 3 Rue Georges Cadoudal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40

