Club lecture Médiathèque Bruyères
Club lecture Médiathèque Bruyères mercredi 24 septembre 2025.
Club lecture
Médiathèque 12 avenue Chanzy Bruyères Vosges
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24 11:30:00
2025-09-24
Le 2éme Club lecture de la médiathèque !
1ère séance consacrée aux bandes dessinées et romans graphiques pour adultes
Présentation des nouveautés dans une ambiance conviviale.
Une dizaine de livres ont été sélectionnés par Mickaël et seront à lire par les participants; un deuxième rendez-vous sera donné en fin d’année (ou début 2026) pour échanger sur vos lectures et voter pour votre livre préféré.
Public adulte / ado Gratuit Inscription souhaitéeTout public
Médiathèque 12 avenue Chanzy Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 52 13 51
English :
The media library’s 2nd « Book Club »!
1st session devoted to adult comics and graphic novels
New titles presented in a friendly atmosphere.
A dozen books have been selected by Mickaël and will be read by participants; a second meeting will be held at the end of the year (or beginning of 2026) to discuss your reading and vote for your favorite book.
Public adult / teen Free ? Registration required
German :
Der 2. « Leseclub » der Mediathek!
1. Sitzung, die den Comics und Graphic Novels für Erwachsene gewidmet ist
Vorstellung von Neuerscheinungen in einer geselligen Atmosphäre.
Ein zweiter Termin wird am Ende des Jahres (oder Anfang 2026) stattfinden, um sich über Ihre Lektüre auszutauschen und für Ihr Lieblingsbuch zu stimmen.
Zielgruppe Erwachsene/Jugendliche Kostenlos ? Anmeldung erwünscht
Italiano :
Il 2° « Club del libro » della Mediateca!
1ª sessione dedicata ai fumetti e alle graphic novel per adulti
Presentazione di nuovi libri in un’atmosfera amichevole.
Una dozzina di libri sono stati selezionati da Mickaël e saranno letti dai partecipanti. Un secondo incontro si terrà alla fine dell’anno (o all’inizio del 2026) per discutere delle vostre letture e votare il vostro libro preferito.
Per adulti e adolescenti Gratuito? Iscrizione obbligatoria
Espanol :
¡2º « Club de lectura » de la mediateca!
1ª sesión dedicada al cómic y la novela gráfica para adultos
Presentación de novedades en un ambiente cordial.
Una docena de libros han sido seleccionados por Mickaël y serán leídos por los participantes. A finales de año (o principios de 2026) se celebrará una segunda reunión para comentar su lectura y votar por su libro favorito.
Para adultos y adolescentes Gratuito ? Inscripción obligatoria
