Club lecture Centre Ville Bibliothèque Centre-Ville Grenoble samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Moments d’échanges, de rencontres et de découvertes autour de la littérature, du cinéma, de spectacles, les clubs lecture sont ouverts à toutes et à tous, sans inscription et sans impératif d’assiduité.

Envie de participer ? Renseignez-vous après des bibliothécaires !

Bibliothèque Centre-Ville 10 Rue de la République, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476545797 https://bm-grenoble.fr/bib.aspx Organisée sur deux niveaux sur une surface de près de 1 200 m² au sein du complexe batimentaire de la Maison du tourisme situé en plein centre de Grenoble, elle propose une offre de collections de plus de 65 000 documents en musique, en cinéma, en fiction (littérature, BD…) et en documentaires dans tous les domaines, à destination d’un public adulte et adolescent. Elle dispose également d’une salle de presse, ainsi que d’une terrasse, ouverte au public aux beaux jours. Forte de la richesse de son offre comme de son emplacement central, la bibliothèque Centre-ville bénéficie d’un public nombreux et diversifié, et d’une fréquentation dense. Tram A et B : arrêt Hubert Dubedout – Maison du Tourisme. Pistes cyclables / Parkings payants à proximité.

