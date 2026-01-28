Club lecture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Pour cette séance, le club lecture propose de découvrir Céline Holinsky. Choisissez librement l’un de ses ouvrages et retrouvons-nous pour échanger autour de vos lectures et de vos ressentis.

Pour cette séance, le club lecture propose de découvrir Céline Holinsky. Choisissez librement l’un de ses ouvrages et retrouvons-nous pour échanger autour de vos lectures et de vos ressentis. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this session, the book club invites you to discover Céline Holinsky. Feel free to choose one of her books and join us for a chat about your reading and your feelings.

L’événement Club lecture Château-Renard a été mis à jour le 2026-01-28 par OT 3CBO