Club lecture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires !

Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires ! .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

The Book Club is the ideal opportunity to share your favourites, discuss the books that have made an impression on you or that you haven’t enjoyed so much, and discover new literary nuggets!

L’événement Club lecture Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO