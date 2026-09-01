Club Lecture Château-Renard
mercredi 30 septembre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Club Ciné-Lecture en partenariat avec Le Vox
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Echangeons autour de nos dernières lectures un livre-un film !
A partir du mois de septembre, la médiathèque vous propose vous découvrir un livre puis son adaptation cinématographique.
Pour notre première rencontre sous ce format, nous vous proposons de lire Raison et Sentiments de Jane Austen.
Adultes .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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L’événement Club Ciné-Lecture en partenariat avec Le Vox Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-14 par OT 3CBO
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