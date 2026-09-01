Club Lecture Château-Renard

Informations pratiques

Château-Renard

Club Ciné-Lecture en partenariat avec Le Vox

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Echangeons autour de nos dernières lectures un livre-un film !

A partir du mois de septembre, la médiathèque vous propose vous découvrir un livre puis son adaptation cinématographique.

Pour notre première rencontre sous ce format, nous vous proposons de lire Raison et Sentiments de Jane Austen.

Adultes .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s chat about our latest reads!

L’événement Club Ciné-Lecture en partenariat avec Le Vox Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-14 par OT 3CBO