Club lecture de la Médiathèque de Cattenom Cattenom

Club lecture de la Médiathèque de Cattenom

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Jeudi 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

À vos livres !

Un rendez-vous convivial pour tous les passionnés de littérature, chaque dernier jeudi du mois.

Chaque rencontre est l’occasion d’échanger autour de lectures variées et de partager vos coups de cœur.

Gratuit, sur réservation.Tout public

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 mediatheque.cattenom@gmail.com

English :

To your books!

A friendly get-together for all literature fans, every last Thursday of the month.

Each meeting is an opportunity to exchange ideas on a variety of readings and share your favorites.

Free, booking required.

