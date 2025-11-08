Club lecture des enfants – par le secteur jeunesse de la médiathèque Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Club lecture des enfants – par le secteur jeunesse de la médiathèque 8 novembre 2025 – 23 mai 2026, certains samedis Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T16:00:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00 – 2026-05-23T11:30:00

Atelier

De 8 à 12 ans

Durée : 1h

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes lire, découvrir des nouvelles histoires et partager tes coups de cœurs ? Rejoins notre club lecture à la médiathèque ! Si tu souhaites simplement être conseillé car tu ne sais pas trop quoi lire, rejoins-nous également !

Tous les deux mois, nous nous retrouvons autour d’un petit goûter pour parler de nos livres préférés. Que tu sois grand lecteur ou simplement curieux, tout le monde est le bienvenu !

Jauge 10 enfants maximum.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/

Atelier de lecture atelier jeune public

© AdobeStock