Mayenne

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Club lecture à la médiathèqe du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne ; venez partager vos lectures !

Le club lecture de la médiathèque offre l’opportunité, un samedi par mois, aux amoureux de la lecture d’échanger autour de leurs dernières découvertes et de partager leurs coups de cœur dans une ambiance conviviale.

A partir de 16 ans

Entrée libre

Informations 02 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr

English :

Book club at the Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne multimedia library; come and share your reading!

German :

Leseclub in der Mediathek des Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne; teilen Sie Ihre Lektüre mit anderen!

Italiano :

Club del libro presso la biblioteca multimediale del Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne; venite a condividere le vostre letture!

Espanol :

Club de lectura en la biblioteca multimedia de Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne; ¡venga a compartir sus lecturas!

